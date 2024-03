Neuer bei Heim-EM wieder Deutschlands Nummer eins

Manuel Neuer wird bei der Heim-EM das deutsche Tor hüten. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich nach Informationen des Sport-Informations-Dienstes (SID) drei Monate vor dem Start des Turniers festgelegt. Demnach muss sich Neuers „ewiger“ Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen (31) wieder mit der Reservistenrolle begnügen. Zuerst hatte der Sportbuzzer berichtet.

Neuer (37) kehrt damit im Länderspiel gegen Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon nach 15 Monaten ins deutsche Tor zurück, im Sommer würde er sein achtes großes Turnier als Stammtorwart bestreiten. Seine 117. und bislang letzte Partie im DFB-Dress hatte der Weltmeister von 2014 bei der WM 2022 in Katar absolviert. Danach war er wegen eines Beinbruchs lange Zeit ausgefallen, im vergangenen Oktober stand er erstmals wieder im Tor des FC Bayern.

Ter Stegen bestritt acht der elf Länderspiele in Neuers Abwesenheit seit dem Vorrunden-Desaster von Katar. Im vergangenen November bei den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich(0:2) war er wegen einer Rückenverletzung ausgefallen, damals stand der diesmal nicht berücksichtigte Kevin Trapp im deutschen Tor.

(SID) / Artikelbild: Imago