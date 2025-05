Neuer Brasilien-Teamchef Ancelotti in Rio de Janeiro angekommen

Carlo Ancelotti ist nach seinem Abschied von Real Madrid neuer Teamchef der brasilianischen Nationalmannschaft – am späten Sonntagabend ist der Italiener in Rio de Janeiro angekommen.

Brasiliens Verband teilte vor rund zwei Wochen mit, dass eine Einigung mit Ancelotti erzielt wurde. Nun soll die offizielle Vertragsunterschrift in der brasilianischen Metropole folgen. Der Präsident des brasilianischen Verbandes, Samir Xaud, holte Ancelotti am Flughafen in Rio ab.