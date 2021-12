Neuer Champions-League-Ball geleakt

via

Die aktuelle Champions-League-Saison ist in vollem Gange und trotzdem laufen die Planungen für die kommende Saison schon auf Hochtouren. Nun wurde bekannt, mit welchen Spielgerät wohl um Europas Krone gekämpft werden soll.

Wenn die Creme de la Creme des europäischen Fußballs in der Saison 2022/23 auf Titeljagd geht, dann versuchen sie auf jeden Fall das Bunte ins Eckige zu schießen. Der neue Spielball der Königsklasse wurde von Ofoball geleakt und fällt insbesondere durch seine neonfarbenen Sterne auf. Auch die für ihre Trikot-Leaks bekannte Seite footyheadlines.com berichtet darüber.

Ein wenig erinnern die traditionellen Champions-League-Sterne auf dem Ball durch ihre Bemusterung an das frühere Fernsehtestbild oder ihre Farbgebung an die Farben eines Regenbogens. Dadurch hat der Ball deutlich mehr Farben als der aktuelle „Pyrostar“, der durch sein orange-rotes Muster ein wenig an Feuer erinnert.

