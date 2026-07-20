Neuer Cheftrainer: Zulechner übernimmt bei Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg

Zweitliga-Aufsteiger ASK Voitsberg hat mit Philipp Zulechner einen neuen Cheftrainer präsentiert.

Der 36-jährige Wiener stehe kurz vor dem Abschluss der UEFA-A-Lizenz, teilte der Club in einer Aussendung mit. Zuletzt war Zulechner beim Kremser SC tätig. Sein Vorgänger bei Voitsberg, David Preiß, hatte sich Mitte Juli wegen einer schweren Knieverletzung aus dem Amt zurückgezogen. Interimistisch hatte Stefan Nutz übernommen.

„Ich freue mich riesig über diese Chance und das entgegengebrachte Vertrauen. Für mich ist der Schritt von der ersten niederösterreichischen Landesliga in die 2. Liga etwas ganz Besonderes und gleichzeitig die Erfüllung eines persönlichen Ziels“, sagte Zulechner. Die Entscheidung für Zulechner sei das Ergebnis eines intensiven Auswahlprozesses gewesen, erklärte Sportdirektor Sebastian Szvetits. „Am Ende hat sich für uns ganz klar herauskristallisiert, dass Philipp unser absoluter Wunschkandidat ist.“