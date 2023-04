Neuer Coach an der Seite von Dominic Thiem

Nach seiner Trennung von Nicolas Massu wird Benjamin Ebrahimzadeh probeweise neuer Head-Coach von Dominic Thiem. Der 43-Jährige wird Thiem bereits beim ATP Turnier in Monte Carlo betreuen (ab heute live bei Sky – streame das Turnier mit dem Sky X Traumpass).

„Es war an der Zeit etwas zu verändern“, heißt es auf dem Team Thiem.

Mit Nicolas Massu gewann @domithiem Indian Wells 2019 und die US Open 2020.

In Monte Carlo wird nun erstmal Benjamin Ebrahimzadeh als Coach auf Probe an seiner Seite sein. @ROLEXMCMASTERS @SkySportDE 🎾🤙🏽😎

— Paul Häuser (@Sky_PaulH) April 9, 2023