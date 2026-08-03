Neuer Einjahresvertrag! Edin Dzeko bleibt beim FC Schalke

Edin Dzeko bleibt beim FC Schalke. Der Starstürmer unterschreibt bei den Knappen einen neuen Einjahresvertrag.

„Ich habe auf Schalke seit dem Winter eine super Mannschaft und fantastische Fans erlebt. Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Das war außergewöhnlich“, wird Dzeko auf der Vereinsseite zitiert. „Fußball macht mich mein ganzes Leben lang glücklich und treibt mich an. Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen“

EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙 Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️ Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

Bereits in der vergangenen Rückrunde lief Dzeko in der 2. Bundesliga für die Schalker auf. In elf Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Nun möchte der ehemalige Wolfsburg-Star noch einmal in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Er läuft weiterhin mit der Nummer zehn auf.