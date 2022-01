Neuer Eklat in der NFL: Brown joggt oben ohne vom Feld

Skandal-Profi Antonio Brown hat in der National Football League (NFL) für den nächsten Eklat gesorgt. Während des Spiels seiner Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets zog der Wide-Receiver-Star am Sonntag ohne erkennbaren Grund sein Trikot, sein Shirt und die Handschuhe aus, warf alles ins Publikum und joggte in die Kabine. Vorher hüpfte er oben ohne durch die Endzone. Das Trainerteam der Bucs von Quarterback-Superstar Tom Brady schaute entgeistert hinterher.

Mitspieler Mike Evans hatte vergeblich versucht, den offensichtlich extrem aufgebrachten Brown (33) beim überraschenden Stand von 24:10 für die Jets von der Aktion abzuhalten. Zuletzt war Brown von der Liga für drei Spiele gesperrt worden, mutmaßlich wegen der Vorlage eines gefälschten Impfausweises.

Die Skandal-Akte Brown ist lang. 2018 soll der Football-Star Möbel aus einem Hotelfenster geworfen und dabei beinahe ein 22 Monate altes Kind und dessen Großvater getroffen haben. Er wurde wegen sexueller Belästigung in mehreren Fällen angeklagt, es gab Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Verkehrsdelikten. Immer wieder begehrte er gegen die Liga und seine Teams auf.

Brown ist allerdings ein enger Kollege Bradys, der ihn trotz aller persönlicher Probleme zu den Buccaneers holte. Gemeinsam gewannen beide in der vergangenen Saison den Super Bowl.

Video of Antonio Brown leaving the field after taking off his jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq

— Field Yates (@FieldYates) January 2, 2022