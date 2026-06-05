Neuer fällt wohl für WM-Generalprobe aus

Das Comeback von Torhüter Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft verzögert sich weiter.

Der Weltmeister von 2014 nahm nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung auch nicht am Abschlusstraining für das Länderspiel am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA in Chicago teil und fällt damit wohl für die WM-Generalprobe aus.

Baumann gegen die USA wohl im Tor

Sollte Neuer bis zum ersten WM-Spiel am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao fit werden, würde er einen Kaltstart hinlegen. Der 40-Jährige hatte schon das Länderspiel gegen Finnland (4:0) verpasst. Sein bisher letztes Spiel in der DFB-Auswahl bestritt Neuer im Viertelfinale der EM 2024 gegen Spanien (1:2 n.V.).

Damit dürfte am Samstag im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Stangen stehen. Außer Neuer nahmen am Freitagvormittag (Ortszeit) alle Spieler am Abschlusstraining teil, zu den Zuschauern gehörte unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

(SID)

Bild: Imago