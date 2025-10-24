Neuer Job für Ex-Liverpool-Coach Benítez

Der spanische Trainerstar Rafael Benítez hat einen neuen Job.

Der 65-Jährige, 2005 Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, unterschrieb beim griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen einen Zweijahresvertrag. Benítez ist beim 20-maligen Champion der bereits vierte Coach der laufenden Saison und folgt auf den Griechen Christos Kontis, der nach nur 36 Tagen entlassen worden war.

HIGHLIGHTS | BSC Young Boys – Panathinaikos | 1. Spieltag

Panathinaikos: Benitez der „bester Trainer eines griechischen Vereins“

Panathinaikos würdigte Benítez in seiner Mitteilung als „einen der besten Trainer der Welt und den besten, den es bei einem griechischen Verein je gab“. Die Athener liegen nach sechs Spielen in der Super League nur auf Rang sieben, der Rückstand der Mannschaft auf Tabellenführer PAOK Saloniki beträgt bereits acht Punkte.

Benítez machte sich vor allem in seiner Zeit als Teammanager der Reds einen Namen. Im dramatischen Finale von Istanbul gegen die AC Mailand holte er den Titel der Königsklasse. Anschließend trainierte er unter anderem Inter Mailand, den FC Chelsea, die SSC Neapel, seinen Heimatklub Real Madrid sowie Newcastle United und den FC Everton. Zuletzt war er beim spanischen Erstligisten Celta Vigo im März 2024 nach nur acht Monaten entlassen worden.

