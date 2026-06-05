Neuer Job für Ex-Rapid-Trainer Klauß

Robert Klauß kehrt über ein Jahr nach seinem Aus als Chefcoach des SK Rapid auf die Trainerbank zurück. Der 41-jährige Deutsche übernimmt beim slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda.

Der ehemalige Rapid-Trainer löst Branislav Fodrek ab, der den Klub in der abgelaufenen Saison zum Vizemeistertitel führte. Dunajska Streda spielt seit 13 Jahren in der höchsten Spielklasse, muss allerdings weiter auf den ersten Meistertitel warten.

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„Ich hab mir bewusst lang Zeit gelassen um zum einen zu verarbeiten und zu reflektieren. Aber auch, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ich freue mich sehr, wieder jeden Tag auf dem Platz zu stehen und Spieler zu begleiten und zu entwickeln. DAC ist ein sehr gut organisierter und strukturierter Verein mit kurzen Wegen in den Entscheidungen. Bei diesem Verein liegt der Fokus auf der sportlichen Entwicklung. Ich sehe viel Potential und die Chance, einen Titel zu gewinnen „, erklärte Klauß seine Entscheidung im Gespräch mit Sky Sport Austria.

Klauß hat mit dem Verein viel vor und will in der kommenden Saison ein harter Konkurrent für Serienmeister Slovan Bratislava sein: „Die Ambition ist ganz klar, den Serienmeister Slovan anzugreifen und um den Titel zu spielen. Sollten wir uns zusätzlich für die Gruppenphase der ECL qualifizieren, wäre das ein großer Erfolg.“

Duell mit Rapid möglich

Durch den zweiten Platz von Dunajska Streda in der Vorsaison steigt Klauß mit seinem neuen Verein in der zweiten Runde Conference-League-Qualifikation ein und könnte dort ausgerechnet auf den SK Rapid treffen.

Eine Begegnung mit seinem Ex-Verein würde der Deutsche aber lieber vermeiden: „Das wäre nicht so schön, da dann nicht beide Vereine international spielen können. In der Ligaphase würde ich gern auf Rapid treffen.“

In der Conference League sorgte Klauß mit Rapid 2024/25 für einen Erfolgslauf, der erst im Viertelfinale gegen Djurgarden endete. Unmittelbar darauf folgten in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga zwei empfindliche Niederlagen gegen den Wolfsberger AC (1:5) und gegen Blau-Weiß Linz (1:2), die letztlich die Trennung zur Folge hatten. Klauß betreute Rapid von November 2023 bis April 2025 in 67 Pflichtspielen (Punkteschnitt: 1,63).

Bei Dunajska Streda trifft Klauß auf den ehemaligen Austria-Spieler Andreas Gruber. Der 30-Jährige spielt seit vergangenem Sommer (31 Spiele, 2 Tore, 9 Assists) für den Verein im Südwesten der Slowakei. Für Klauß kein Unbekannter: Gruber erzielte am 22. September 2024 im Wiener Derby gegen die von Klauß trainierten Hütteldorfer einen Treffer für die Austria.

Damit endet die Suche von Klauß nach einer neuen Aufgabe. Im Winter lehnte er ein Angebot des zypriotischen Champions-League-Teilnehmers FC Pafos ab (Sky berichtete).

Artikelbild: GEPA