Neuer Klub für Ex-Dortmunder Aubameyang

Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang setzt seine Karriere in Spanien bei Deportivo La Coruna fort.

Wie der Aufsteiger am Freitag bekannt gab, verlässt der 37-Jährige Olympique Marseille und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

„Seine Laufbahn zeugt von einer außergewöhnlichen Konstanz auf höchstem Niveau“, schrieb Deportivo in einer Mitteilung. Der Klub, der in der abgelaufenen Saison nach acht Jahren in die erste spanische Liga zurückgekehrt war, gewinne „einen Stürmer von weltweit anerkanntem Renommee, dessen Erfahrung, Torjägerqualitäten und Führungsstärke“ den Klub bereichern würden.

Der Stürmer aus Gabun, der von 2013 bis 2018 bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, kam 2023 zum französischen Erstligisten Marseille und erzielte dort in 92 Spielen 44 Tore. In seiner Karriere durchlief Aubameyang außerdem Stationen beim FC Arsenal, dem FC Barcelona und dem FC Chelsea.