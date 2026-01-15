Neuer Klub für MLS-Legionär Schnegg

David Schnegg ist innerhalb der Major League Soccer (MLS) von D.C. United zu Charlotte FC gewechselt.

Der 27-jährige Linksverteidiger unterzeichnete bei seinem neuen Arbeitgeber einen für das Jahr 2026 gültigen Vertrag, der eine Option für ein weiteres Jahr beinhaltet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der ehemalige Italien-Legionär war vergangene Saison unangefochtener Stammspieler, stand bei 35 Pflichtspieleinsätzen 34 Mal in der Startelf.

Schnegg wandelt auf den Spuren des 39-jährigen Ex-ÖFB-Teamkapitäns Christian Fuchs, der am Ende seiner aktiven Karriere ebenfalls für Charlotte und auch als Linksverteidiger im Einsatz gewesen war. „David ist ein Linksverteidiger mit Erfahrung sowohl in der Major League Soccer als auch in Europa, der unserer Abwehr große Tiefe und Konkurrenz verschaffen wird“, sagte General Manager Zoran Krneta. Schnegg habe vergangene Saison Ausdauer und Beständigkeit bewiesen. „Er wird uns dabei helfen, Siege zu feiern.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) / Bild: Imago