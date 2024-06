Neuer Konkurrent für Wolfsburg-Keeper Pervan

Hasenhüttl-Klub VfL Wolfsburg hat sein Torwartteam erweitert und Marius Müller vom Zweitligisten Schalke 04 verpflichtet. Der 30-Jährige ist nach Torhüter Kamil Grabara und Bence Dardai von Hertha BSC der dritte Neuzugang für die kommende Saison. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

„Ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass ich in meinem Alter noch einmal die Möglichkeit erhalte, mich auf diesem Niveau zu beweisen“, sagte Müller, der für Schalke in der abgelaufenen Saison 21-mal zwischen den Pfosten gestanden hatte: „Für mich war es immer ein großer Traum, ein Spiel in der Bundesliga zu bestreiten – und diesem bin ich ein Stück nähergekommen.“

(SID)/Beitragsbild: Imago