Neuer Leoben-Coach steht fest

Mit Rene Poms sitzt künftig ein alter Bekannter auf der Trainerbank des DSV Leoben.

Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, übernimmt Poms ab sofort die Agenden, nachdem sich der Club von Carsten Jancker getrennt hatte. Poms war einst Spieler bei DSV Leoben, seine Trainerkarriere startete er bei Bruck an der Mur. Stationen als Co-Trainer in der Bundesliga absolvierte er beim WAC und bei der Austria, ehe es ihn ins Ausland (u.a. Italien und Kroatien) zog.

(APA)

Bild: GEPA