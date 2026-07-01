Neuer Mittelfeldmann: Salzburg verpflichtet Offensiv-Talent aus Polen

Der FC Red Bull Salzburg hat Bartosz Mazurek verpflichtet. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok zu den Salzburgern und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

Mazurek stammt aus der Nachwuchsabteilung von Jagiellonia Bialystok und absolvierte in der vergangenen Saison 35 Pflichtspiele für den Klub. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Auch international machte der polnische U19-Teamspieler auf sich aufmerksam. In der UEFA Conference League gelang ihm am 26. Februar 2026 beim 4:2-Auswärtssieg gegen die Fiorentina ein Hattrick. Insgesamt absolvierte Mazurek bislang elf Länderspiele für Polens U19-Auswahl.