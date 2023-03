Neuer Ried-Trainer cashte einst bei Poker-WM ab

via

Die SV Ried hat am Mittwoch Maximilian Senft als Nachfolger von Trainer Christian Heinle präsentiert. Nur wenige wissen: Der 33-Jährige holte im Jahr 2014 überraschenden den elften Platz bei der Poker-Weltmeisterschaft (WSOP) in Las Vegas.

Senft, damals Student der Wirtschaftsuniversität Wien, kassierte umgerechnet rund eine halbe Million Euro Preisgeld. Mit 16 begann er mit Freunden zu pokern und nahm später an mehreren Turnieren teil. „Ich bin sicherlich kein kompletter Pokernerd und kein Profi“, schrieb er in seinem Online-Blog.

Anschließend arbeitete Senft an seiner Karriere als Fußballtrainer. Als jahrelanger Assistenztrainer und Videoanalyst arbeitete er unter anderem mit Thomas Eidler (FAC), Thomas Letsch (Austria Wien) und Gerhard Struber (WAC und Barnsley) zusammen. Der Teilnehmer des UEFA-Pro-Diplom-Kurses 2022/23 wagte im Sommer 2020 erstmals den Schritt zum Cheftrainer. Nach zwei Jahren in Pinkafeld übernahm er in dieser Saison die jungen Wikinger der SV Ried. Nun soll er die Profis der Innviertler zum Klassenerhalt führen.

