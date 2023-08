Neuer Spielball in der ADMIRAL Bundesliga ab 2024/25

Die ADMIRAL Bundesliga und DERBYSTAR starten ab der Saison 2024/25 ihre Kooperation. Der deutsche Sportartikelhersteller wird offizieller Partner der ÖFBL und liefert den offiziellen Spielball für die ADMIRAL Bundesliga sowie die ADMIRAL 2. Liga, welcher in allen Bewerbsspielen zum Einsatz kommen wird. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und wird bis mindestens 2029 laufen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird DERBYSTAR in enger Absprache mit der ÖFBL für jede Saison ein neues Design des Top-Spielballs „Brillant APS“ entwickeln. Dieses Ball-Modell des Sportartikelherstellers erfüllt die höchsten internationalen Fußball-Standards und wird bereits seit Jahren in der deutschen Bundesliga sowie der niederländischen Eredivisie eingesetzt. Neben dem offiziellen Spielball für die zwei höchsten Spielklassen produziert DERBYSTAR ein Sortiment bestehend aus Trainings-, Replica- und Mini-Fußbällen im Design des offiziellen Spielballs, das für Amateursportler und Fans über 11teamsports und viele weitere Sportfachhändler erhältlich sein wird.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: „Der einheitliche Ligaball ist eines der wesentlichen sportlichen Qualitätsmerkmale, die wir als Liga zentral für unsere Klubs bereitstellen können. Die Kollegen von DERBYSTAR haben bereits in Deutschland und den Niederlanden bewiesen, mit welcher Professionalität und Innovationsfreude sie an das Thema Ligaball herangehen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass auch in Österreich ab 2024 mit DERBYSTAR gespielt wird und dann erstmals ein Ligaball in einem extra für unsere Liga kreierten Design zum Einsatz kommt.“

Joachim Böhmer, COO DERBYSTAR, über die Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Österreichische Fußball-Bundesliga uns zukünftig vertraut und wir ab der Saison 2024/25 die offiziellen Spielbälle für die ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga liefern dürfen. Als international angesehene Talentschmiede hat die ÖFBL in der Vergangenheit bereits große Fußballpersönlichkeiten hervorgebracht und wir freuen uns auf die nächste Generation herausragender Sportler, die in der österreichischen Bundesliga mit unseren Fußbällen die ersten Schritte im Profifußball machen werden.“

(Österreichische Bundesliga)

Bild: GEPA