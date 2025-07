Neuer Stadionname: Ried präsentiert Sponsoren-Duo

Die SV Ried stellt sich im Bereich Sponsoring breiter auf. Mit BWT und der Oberösterreichischen Versicherung kommen zwei große österreichische Sponsoren zu den Innviertlern hinzu – inklusive Stadion-Umbenennung.

Künftig heißt die Innviertel Arena „BWT X Oberösterreichische Arena“.

„Dass wir zwei so renommierte Unternehmen gewinnen konnten, empfinde ich als echte Auszeichnung für den Klub. Es belegt einmal mehr, wie attraktiv wir als Werbepartner sind“, zeigt sich SVR-Präsident Thomas Gahleitner höchst zufrieden mit dem Deal. „Diese Kooperation ist ein wichtiger Baustein für die Erreichung unseres Ziels. Wir wollen uns langfristig in der Bundesliga etablieren“, so Gahleitner in einer Presseaussendung weiter.

Bild: SVR/Schröckelsberger