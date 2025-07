Sky Tippliga: Jetzt mitspielen und gewinnen!

Es geht los: Die Sky Tippliga startet in ihre erste Saison! Und zum Launch können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich etwas gewinnen.

Die Sky Tippliga ist ein interaktives Fußball-Tippspiel für die ADMIRAL Bundesliga. Ziel ist es, durch möglichst genaue Ergebnistipps Punkte zu sammeln und sich so in der Rangliste gegen andere User:innen und Sky Faces durchzusetzen. Die Tippliga ist online in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at kostenlos verfügbar.

Für die Teilnahme an der Tippliga benötigst du einen kostenlosen Community-Account von Sky Sport Austria. Das ist der gleiche Account, der z.B. auch beim Fußballmanager Ankick oder Gewinnspielen verwendet wird. Ankick-User brauchen also kein neues Profil.

Zum Start verlosen wir unter allen abgegebenen Tipps für die erste Runde tolle Preise. Und dranbleiben lohnt sich, auch in den kommenden Runden haben wir einiges für euch geplant…

Gebt jetzt eure Tipps für die erste Runde ab und gewinnt folgende Preise:

Launch-Gewinnspiel in der Sky Tippliga: Das könnt ihr gewinnen

1x Besuch in unserem Sky-Studio während einer Bundesliga-Sendung inklusive Meet&Greet mit einem unserer Sky-Experten

1x Apple iPad + 3 Monate Sky X Voucher

1x signiertes Trikot und signierter Derbystar-Ball der Saison 2025/26 deiner Lieblingsmannschaft aus der ADMIRAL Bundesliga

Was müsst ihr tun?

Einfach bei der Sky Tippliga anmelden und alle sechs Spiele der ersten Bundesliga-Runde tippen und schon seid ihr in der Verlosung dabei!

Die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga

Die erste Runde der Saison 2025/26 startet am Freitag, den 1. August 2025 mit dem Topspiel LASK gegen Sturm Graz. Am Samstag folgen die Duelle Wolfsberger AC gegen Altach, WSG Tirol gegen Hartberg und Aufsteiger Ried gegen Salzburg.

Am Sonntag endet das erste Liga-Wochenende mit den Partien Rapid gegen Blau-Weiß Linz und GAK gegen Austria Wien.

Die ADMIRAL Bundesliga startet am kommenden Freitag, den 1. August in die Saison 2025/26 – streame alle Spiele mit Sky X live!

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, melde dich bei der Sky-Tippliga an und gib deinen Tipp für die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga ab. Verlost wird unter allen angemeldeten Usern, die in Runde eins einen Tipp abgegeben haben. Alle User die bereits angemeldet waren und schon einen Tipp abgegeben haben nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 1. August 2025, um 20:30 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA