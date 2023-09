Neuer Stürmer? Chelsea plant wohl nächsten Mega-Deal

Der FC Chelsea steckt weiter tief in der Krise. Nach der jüngsten 0:1-Pleite gegen Aston Villa stehen die Blues gerade einmal auf dem 14. Tabellenplatz in der Premier League und das obwohl gleich drei 100-Mio.-Transfers des PL-Klubs in der Startelf standen gegen Villa.

Laut dem Portal Goal soll der Kaufrausch des FC Chelsea noch lange nicht gestillt sein und so strecken die Blues bereits jetzt schon ihre Fühler nach einem prominenten Neuzugang für das Wintertransferfenster aus.

Beim angeblichen Transferziel handelt es sich um den PL-Stürmer Ivan Toney, der zuletzt aufgrund eines Verstoßes gegen die Wettvorschriften der FA für acht Monate gesperrt wurde.

Toney steht derzeit beim FC Brentford unter Vertrag und könnte sich im Januar, wenn seine Sperre abgelaufen ist, Chelsea anschließen. Angeblich soll der Klub von der Stamford Bridge jedoch 80 Millionen Euro für den Stürmer auf den Tisch legen müssen.

