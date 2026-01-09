Neuer Tiefpunkt für Demir bei Galatasaray

Das Kapitel von Yusuf Demir bei Galatasaray Istanbul hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Wie mehrere türkische Medien übereinstimmend berichten, wurde Demir für den Rest der Saison aus dem Profikader gestrichen wird aller Voraussicht nach kein Spiel mehr für den türkischen Topklub bestreiten.

Demir fordert Geld für Vertragsauflösung

Galatasaray möchte den am Saisonende auslaufenden Vertrag bereits im Winter vorzeitig auflösen. Demir soll für ein vorzeitiges Aus offenbar einen hohen sechsstelligen Betrag fordern. Das gefiel den Klubverantwortlich von Galatasaray überhaupt nicht, es folgte die Verbannung von Demir aus dem Profikader.

In der laufenden Saison stand der Offensivspieler lediglich 35 Minuten auf dem Platz. Der Dribbelkünstler war 2022 für sechs Millionen Euro vom SK Rapid zu Galatasaray gewechselt, absolvierte für den türkischen Topklub bislang aber nur 23 Spiele (zwei Tore, zwei Assists). Zwischenzeitlich wurde er für eine Saison in die Schweiz zum FC Basel ausgeliehen. Im kommenden Sommer ist Demir ablösefrei zu haben.

Bild: Imago