Neuer Topverdiener: Schalke & Muslic verlängern mit Karius

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun ist es offiziell: Loris Karius verlängert seinen Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2028.

Der Torhüter steigt bei den Knappen nach Sky Sport Infos nun in den Kreis der Topverdiener um Kapitän Kenan Karaman auf.

Karius hatte auf Schalke noch einen Vertrag bis 2027, aufgrund veränderter Bedingungen (Aufstieg, Leistung, familiäre Situation, Anm. d. Red.) hatten sich beide Seiten aber bereits Ende der Saison ausgetauscht. Aus Italien gab es loses Interesse von Vereinen an Karius.

Der Torhüter hatte im Januar 2025 bei Königsblau angeheuert, nachdem er ein halbes Jahr lang vereinslos war. Zuvor stand der 1,91 Meter große Schlussmann zwei Jahre lang bei Newcastle United unter Vertrag.

Karius trifft Entscheidung aus „voller Überzeugung“

In der abgelaufenen Saison zählte Karius als sicherer Rückhalt zu den Erfolgsgaranten des Schalker Aufstiegs. In 30 Zweitliga-Spielen kassierte er nur 24 Gegentore und hielt dabei 13 Mal seinen Kasten sauber.

„Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert“, erklärt dementsprechend auch Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Karius ergänzt: „Die vergangene Saison hat gezeigt, was wir mit Geschlossenheit, Energie und Fokus als Mannschaft erreichen können. Deshalb habe ich mich voller Überzeugung entschieden, meinen Vertrag zu verlängern. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und die Rückkehr in die Bundesliga“.

(sport.sky.de).

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