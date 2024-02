Neuer Trainerjob für Franco Foda?

Kehrt Franco Foda bald auf die Trainerbank zurück? Der 57-jährige Deutsche soll bei einem europäischen Verband hoch im Kurs stehen.

Im September 2022 wurde Foda nach nur 18 Spielen beim FC Zürich beurlaubt. Danach nahm sich der Deutsche eine Pause vom Fußballbusiness. „Ich wollte abschalten und wieder neue Energie tanken“, sagte der ehemalige ÖFB-Teamchef in einem Interview mit den „Salzburger Nachrichten“.

Anfrage aus Saudi-Arabien

Nun ist Foda offenbar bereit für eine neue Aufgabe. „Ich hatte viele Meetings. Es gab Anfragen aus dem arabischen und europäischen Raum. Unter anderem war ein Verein aus Saudi-Arabien dabei“, erklärte der 57-Jährige.

Zuletzt zeigte auch ein europäischer Verband Interesse, Foda als Nationaltrainer zu installieren. Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichten, will der Kosovo den ehemaligen ÖFB-Teamchef verpflichten. Kosovo liegt aktuell auf Platz 101 der FIFA-Weltrangliste.

Dem Bericht zufolge soll Foda am Montagnachmittag mit einem aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina kommenden Flugzeug in Wien-Schwechat gelandet sein. In den vergangenen Tagen dürften somit Verhandlungen stattgefunden haben.

