Neuer Verein für Ex-Altach-Trainer Klose

Miroslav Klose wird neuer Trainer des 1. FC Nürnberg. Das hat der Club am Dienstagvormittag offiziell bekanntgegeben.

„Miro ist ein enorm akribischer und detailversessener Trainer, der nicht nur im Laufe seiner erfolgreichen Spielerkarriere extrem viel erlebt und mitgenommen, sondern auch als Trainer eine klare Idee davon entwickelt hat, wie man im Fußball erfolgreich sein kann und was es dafür auf dem Platz und in der Kabine braucht“, wird Sportvorstand Joti Chatzialexiou auf der Vereinsseite zitiert.

Für Klose ist das die erste Cheftrainer-Station in Deutschland. Davor war Klose von Juli 2022 bis März 2023 als Trainer beim SCR Altach engagiert. In 24 Bundesligaspielen erreichte der WM-Rekordtorschütze mit den Vorarlbergern einen Punkteschnitt von 0,83. Nach einem 0:0 in Salzburg wurde er im Frühjahr 2023 entlassen.

März 2023: Das letzte Interview von Klose als Altach-Trainer

Bild: Imago