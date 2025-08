Neuer Verein für Ex-Austrianer Prelec

Der ehemalige Austria– und WSG-Tirol-Stürmer Nik Prelec hat nach seinem Abschied aus Österreich einen neuen Verein gefunden.

Der 24-Jährige verlässt seinen Stammklub Cagliari Calcio erneut per Lieihe und schließt sich in der kommenden Saison dem englischen Zweitligisten Oxford United an. Die Engländer besitzen für den Slowenen zudem eine Kaufoption. Nach Sky-Informationen war auch der deutsche Zweitligist 1. FC Magdeburg stark an einer Verpflichtung von Prelec interessiert. Den Zuschlag erhielt nun aber Oxford.

Prelec durch mehreren Leihen in Österreich

Nach einem starken Herbst bei der WSG Tirol wechselte der Stürmer im Winter 2023 für 1,16 Millionen Euro zu Cagliari. Bei den Rossoblù konnte sich der 24-Jährige jedoch nie wirklich durchsetzen. Es folgten mehrere Leihstationen zurück nach Österreich.

In der vergangenen Spielzeit war Prelec an die Wiener Austria ausgeliehen. Für die Veilchen kam der ehemalige slowenische U-Nationalspieler in 38 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 13 Scorerpunkte (neun Treffer, vier Vorlagen).

(Red.) / Bild: GEPA