Neuer Verein für Routinier Dominik Frieser

Der FC Blau-Weiß Linz verstärkt sich mit Dominik Frieser. Der 32-jährige Offensivspieler wechselt vom Grazer AK nach Oberösterreich und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Mit Frieser holen die Linzer einen erfahrenen Bundesliga-Profi an Bord. Der gebürtige Steirer absolvierte bislang 196 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse und sammelte darüber hinaus auch Auslandserfahrung in England und Italien. Zudem stand er mit dem LASK mehrfach auf europäischer Bühne im Einsatz.

„Dominik Frieser ist ein Spieler, der neben seiner großen Erfahrung auf Erstliga-Niveau wesentliche Aspekte mitbringt, die für uns auf der rechten Seite von großer Bedeutung sind. Neben seiner großen Laufbereitschaft, seiner starken Physis und seinem Spielverständnis wird er unserer Mannschaft Stabilität und auch Qualität geben. Er weiß ganz genau, wie man bei unserer Spielweise auf dieser Position agieren muss und wird daher keine große Eingewöhnung benötigen. Ich freue mich sehr, dass er sich unserem Weg und unseren Zielen angeschlossen hat“, so Sportdirektor Christoph Schößwendter.