Neuer Vertrag: Leistungsträger bleibt Glasner bei Forest erhalten

Neo-Nottingham-Coach Oliver Glasner kann auch in der nächsten Saison weiter auf einen Forest-Leistungsträger setzen.

Die „Tricky Trees“ verlängern den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ibrahim Sangaré bis Sommer 2029. Der WM-Teilnehmer der Elfenbeinküste absolvierte in der vergangenen Saison wettberwebsübergreifend 43 Einsätze und wirkte auch in allen vier Turniereinsätzen in Nordamerika mit. In dieser Transferzeit wurde Sangaré unter anderem mit einem Wechsel zu Besiktas in Verbindung gebracht.