Neuer Vertrag: Leverkusen verlängert mit Leistungsträger

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robert Andrich hat seinen Vertrag beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen langfristig verlängert. Wie der Werksklub am Freitag mitteilte, unterschrieb der Mittelfeldspieler bis 2028. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2026 ausgelaufen, Andrich war 2021 von Union Berlin ins Rheinland gewechselt.

Leverkusen sei „die absolut richtige Adresse. Ich erlebe die erfolgreichste Zeit meiner Karriere und spüre, dass der Hunger der Mannschaft auch nach dieser besonderen Saison weiter groß ist“, sagte Andrich einer Klubmitteilung zufolge. Er freue sich „sehr, den gemeinsamen Weg auch in den nächsten Jahren weiterzugehen“, er werde „alles geben für meine Teamkollegen, diesen besonderen Klub und nicht zuletzt unsere fantastischen Fans“.

Seit seinem Wechsel nach Leverkusen bestritt Andrich 118 Pflichtspiele für Bayer. Dabei erzielte er 16 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. In der Schlussphase der vergangenen Saison, in der Bayer die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, gehörte der Abräumer zu den Stützen. Bei Deutschlands Heim-EM stand Andrich zudem in vier von fünf Partien in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft.

Rolfes: „Großartige Entwicklung genommen“

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hob die Bedeutung des 29-Jährigen hervor. Andrich habe sich „zu einer der zentralen Stützen unserer Werkself entwickelt und hervorragende Leistungen auch auf internationaler Bühne gezeigt“, sagte Rolfes: „Nicht zuletzt seine Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM unterstreichen, welch großartige Entwicklung er in den vergangenen Jahren genommen hat.“

