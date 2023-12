Neuer Vertrag: Muslic verlängert bei Cercle Brügge

Miron Muslic hat beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge seinen Vertrag verlängert. Der 41-jährige Österreicher unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis Juni 2025.

Muslic arbeitete zwischen 2017 und 2020 in mehreren Funktionen bei der SV Ried. Nach einem Intermezzo beim FAC Wien kehrte er Anfang 2021 zur SV Ried als Cheftrainer zurück. Nachdem ihm in Ried der Erfolg verwehrt blieb, heuerte Muslic als Co-Trainer von Dominik Thalhammer bei Cercle Brügge in Belgien an.

Nachdem Thalhammer im September 2022 entlassen wurde, übernahm Muslic die Cheftrainer-Rolle beim belgischen Verein.

Muslic am 9. November: „Mittlerweile ist Belgien eine Top-5-Liga“

