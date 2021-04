Neues NHL-Team Seattle Kraken offiziell aufgenommen

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL geht in der nächsten Saison mit 32 Teams an den Start. Das neue Team Seattle Kraken ist offiziell aufgenommen worden. Das teilte die NHL am Freitag mit. Der Name der Franchise ist bereits seit einem Jahr bekannt.

Schon in den 1970er-Jahren sollte ein Team aus Seattle Teil der NHL werden, das Projekt scheiterte seinerzeit. Diesmal gehört unter anderem auch der Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer zu der Eigner-Gruppe der Seattle Kraken.

