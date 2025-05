Neues Projekt mit Suárez: Messi steigt bei Klub in Uruguay ein

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi steigt beim Amateurclub seines Teamkollegen Luis Suárez in Uruguay ein.

„Ich bin stolz und glücklich, dass du mich ausgewählt hast, und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Club an deiner Seite weiter aufzubauen“, sagte Messi in einem auf Instagram veröffentlichten Video an der Seite seines Freundes.

Suárez hatte den Verein Deportivo LS 2018 gegründet. Mittlerweile verfügt der Club in Ciudad de la Costa über eine große Sportanlage und hat rund 3.000 Mitglieder. In der kommenden Saison soll der Verein in der 2. Amateurliga spielen. Mit dem Einstieg von Messi benannte sich der Club in Deportivo LSM um.

Messi und Suárez spielen derzeit gemeinsam in den USA bei Inter Miami. Die beiden Männer und ihre Familien sind seit Jahren eng befreundet und verbringen immer wieder ihre Urlaube gemeinsam. Ihre Söhne spielen zusammen in der Jugendabteilung von Inter Miami.

(APA) Foto: Imago