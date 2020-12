Neues Spiel, alte Fehler? Das muss der BVB gegen Lazio besser machen

1. Kompakter Verteidigen & Fehler abstellen

“Es war ein Spiel, wo das Verteidigen auf dem ganzen Platz nicht funktioniert hat – unabhängig vom System. Wir waren immer einen Schritt hinterher. Lazio war oft in Überzahl und wir hatten einfach nicht die Kontrolle, die wir uns gewünscht hätten. Wir müssen in allen Situationen schärfer sein. Und nicht nach 20, 25 Minuten mit 0:2 hinten liegen”, blickt Delaney kritisch auf das Hinspiel zurück und spricht damit gleichzeitig die Punkte an, die zuhause gegen die Italiener besser gemacht werden müssen.

Kurz vor dem 0:1 verlor Thomas Meunier den Ball gegen seinen Gegenspieler. Ein individueller Fehler, der für den frühen Rückstand sorgte.

Auch gegen den 1. FC Köln lag der BVB mit 0:2 hinten, auch durch den einen oder anderen individuellen (Stellungs-)Fehler – und zwar jeweils bei einem Eckball. Zweimal waren die Schwarz-Gelben nach dem ruhenden Ball zu weit von den Gegenspielern entfernt, sodass Shkiri problemlos nach Verlängerung verwerten konnte.

Standardsituationen sollten bei der Borussia somit auf jeden Fall im Fokus stehen – zumal Lazio mit Ciro Immobile über einen echten Goalgetter verfügt, der in dieser Saison in wettbewerbsübergeifend neun Spielen bereits achtmal getroffen hat.

2. Torchancen verwerten

Apropos treffen. Genau bei diesem Punkt hakt es bei Borussia Dortmund – so unglaublich das bei 30 erzielten Toren in Bundesliga und Champions League (in 13 Spielen) und dem Golden Boy Erling Haaland als Stoßstürmer auch klingen mag. Denn in den beiden angesprochenen Partien war auch die schlechte Chancenverwertung ein ausschlaggebender Faktor für die Niederlage.

“Wir hätten das Spiel gegen Köln gewinnen können. Wir hatten sechs, sieben Chancen”, zählt Favre die Möglichkeiten von Haaland, Sancho und Co. auf. Doch letztendlich traf nur der eingewechselte Thorgan Hazard, wodurch die Pleite nicht verhindert werden konnte.

Auch im Hinspiel gegen Lazio hatte der BVB seine Chancen. “Wir haben nicht so ausführlich darüber gesprochen, aber wir hatten in der ersten Halbzeit zwei hundertprozentige Torchancen durch Raphael Guerreiro und Meunier. Wenn wir diese Tore machen, kann das Spiel ganz anders ausgehen”, erklärt der Coach.

Für den BVB gilt es somit nicht nur in der Defensive wieder klarer zu agieren, sondern auch im Angriff die sich bietenden Chancen eiskalter zu nutzen, um so die von Delaney gewünschte Kontrolle über den Gegner ausüben zu können.

