via Sky Sport Austria

Austria Lustenau will so bald wie möglich mit dem Stadionumbau starten. Sportkoordinator Alexander Schneider will mit dem neuen Stadion den nächsten Schritt mit Lustenau gehen, wie der 29-Jährige bei „Talk und Tore“ erklärt“.

„Ein neues Stadion ist immer ein Zugpferd. Ein Beispiel: Wir haben immer noch keinen Hauptsponsor, wir kreieren seit zwei Jahren eigentlich nur positive Bilder und Assoziationen. (…) Ein neues Stadion ist ein nächster Schritt“, so Schneider.