Neun neue Trainer: Teammanager-Rekorde in Premier League

Mit Matthias Jaissle bei Newcastle United sind es nun vier: Jeder fünfte Klub in der Premier League wird zum Beginn der kommenden Saison von einem deutschen Teammanager geführt. Hinzu kommt Österreichs PL-Coach Oliver Glasner mit seiner neuen Aufgabe.

Das ist ebenso Rekord wie der Fakt, dass neun der 20 Vereine in der Sommerpause auf ihrer Schlüsselposition gewechselt haben. Die bisherige Bestmarke in Englands höchster Fußball-Spielklasse stammte aus der Saison 2016/17, als acht Klubs wechselten. Unter anderem begann damals die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City. Diese endete nun. Stattdessen setzt City auf einen Ex-Chelsea-Coach.

Sein Nachfolger Enzo Maresca (Italien) stammt wie 16 weitere seiner Kollegen nicht aus England. Die größten Kontingente stellen Spanien mit fünf Trainern (Mikel Arteta/FC Arsenal, Xabi Alonso/FC Chelsea, Unai Emery/Aston Villa, Andoni Iraola/FC Liverpool und Álvaro Arbeloa/FC Fulham). Deutschland stellt vier (Jaissle, Fabian Hürzeler/Brighton & Hove Albion, Marco Rose/AFC Bournemouth und Daniel Farke/Leeds United). Engländer sind die früheren Nationalspieler Michal Carrick (Manchester United) und Frank Lampard (Coventry City) sowie Gary O’Neil auf der Bank von Ipswich Town.

Deutsche Trainer haben lange gebraucht, um im Mutterland des Fußballs eine Chance zu bekommen. Der erste war Felix Magath als „Feuerwehrmann“ Anfang 2014 beim FC Fulham. Durch die Erfolge von Jürgen Klopp in Liverpool (2015 bis 2024) setzte sich eine Bewegung in Gang. Jaissle (38) ist nun der insgesamt zehnte deutsche Boss. Der Ex-Salzburg-Coach schwärmte: „Die Premier League an sich ist schon etwas Besonderes, oder? Und dann zu diesem Verein zu wechseln. Das ist noch einmal etwas ganz Besonderes.“