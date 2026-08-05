Offiziell: Ex-Salzburg-Coach Jaissle übernimmt PL-Klub

Newcastle United hat Matthias Jaissle als neuen Cheftrainer präsentiert. Der Deutsche tritt die Nachfolge von Eddie Howe an und unterschreibt beim Premier-League-Klub einen Vertrag über vier Jahre.

Für die Verpflichtung des 38-Jährigen überweisen die „Magpies“ dem saudi-arabischen Klub Al-Ahli nach Informationen von Sky UK eine Ablösesumme von umgerechnet rund elf Millionen Euro. Jaissle hatte Al-Ahli in den vergangenen beiden Jahren zu zwei aufeinanderfolgenden Titeln in der asiatischen Champions League geführt.

Seit dem Wochenende arbeitet der frühere Salzburg-Trainer bereits mit seiner neuen Mannschaft. Sein Debüt an der Seitenlinie gibt er am Samstag in einem Testspiel gegen den FC Valencia im Estadio Mestalla.

Jaissle: „Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf“

„Matthias ist einer der spannendsten und angesehensten jungen Trainer im Fußball“, sagte Newcastles CEO David Hopkinson über Jaissle, der mit dem saudischen Klub Al-Ahli zweimal in Folge die asiatische Champions League gewonnen hatte: „Er verfügt über alle Eigenschaften, nach denen wir gesucht haben. Seine Erfolgsbilanz, seine Führungsqualitäten und sein unermüdlicher Drang zur Verbesserung machen ihn zu einer idealen Besetzung für Newcastle United.“

Jaissle erklärte: „Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf. Die Ambitionen des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten machten dieses Angebot unglaublich attraktiv.“

Zweifacher Meister mit Red Bull Salzburg

Vor seinem erfolgreichen Engagement in Saudi-Arabien war Jaissle Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Mit den Mozartstädtern gewann er zweimal die österreichische Bundesliga sowie einmal den ÖFB-Cup. Zudem führte er Salzburg erstmals in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale der UEFA Champions League.

Sky-Reporter Eder über den Ex-Salzburg-Trainer