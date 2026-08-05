Aufstellungen: So will Sturm bei Fenerbahce bestehen
Für Sturm Graz geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach den zwei Siegen gegen das schottische Team Heart of Midlothian wartet in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions-League am Mittwoch (20.00 Uhr) in Istanbul Fenerbahce auf die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch.
Der Sturm-Coach setzt gegen den türkischen Spitzenklub auf folgende Startelf:
Aufstellung Sturm Graz
Aufstellung Fenerbahce
📋 Sturm Graz maçı ilk 11’imiz belli oldu. #FBvSTU pic.twitter.com/i9zxaUkikG
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 5, 2026