Aufstellungen: So will Sturm bei Fenerbahce bestehen

Für Sturm Graz geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach den zwei Siegen gegen das schottische Team Heart of Midlothian wartet in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions-League am Mittwoch (20.00 Uhr) in Istanbul Fenerbahce auf die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch.

Der Sturm-Coach setzt gegen den türkischen Spitzenklub auf folgende Startelf:

Aufstellung Sturm Graz

Aufstellung Fenerbahce