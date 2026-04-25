Neunter Ligasieg in Folge: Barca kurz vor Meistertitel

Der FC Barcelona hat den Patzer von Real Madrid ausgenutzt und sind einen Schritt näher an der erfolgreichen Titelverteidigung der spanischen La Liga.

Einen Tag nach dem 1:1 von Dauerrivale Real Madrid bei Betis Sevilla gewannen die Katalanen 2:0 (1:0) beim Tabellensechsten FC Getafe. Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen liegt Barcelona nun elf Punkte vor Real.

Fermin Lopez (45.) brachte die Blaugrana in Führung und feierte seinen Treffer mit dem „304-Jubel“ von Lamine Yamal. Der Starspieler hatte sich am Mittwochabend beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo am linken Oberschenkel verletzt. Nach der Pause sorgte der eingewechselte Marcus Rashford (74.) für die Entscheidung.

Für Barca ist die Liga die letzte verbliebene Titelchance. Das Team von Ex-Bundestrainer Flick war im Champions League-Viertelfinale und Copa del Rey-Halbfinale jeweils an Atlético Madrid gescheitert.

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