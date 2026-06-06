Neunter Sieg in Serie: DFB-Team besiegt WM-Gastgeber USA

Die deutsche Nationalmannschaft ist für die WM gerüstet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann seine Turnier-Generalprobe in Chicago gegen Gastgeber USA 2:1 (1:1).

Die Deutschen legten gegen WM-Gastgeber USA im Soldier Field in Chicago einen Traumstart hin, der ungedeckte Florian Havertz traf schon in der 2. Minute per Kopf nach einer Freistoßflanke von Joshua Kimmich. Nach teils sehr starkem Regen gelang Antonee Robinson (37.) sehenswert der Ausgleich, er versenkte einen Volley nach einem weggeköpfelten Ball unter der Latte. Chancen auf einen Doppelschlag ließ Christian Pulisic aus.

Nach dem Seitenwechsel avancierte mit Leroy Sane (57.) jener Akteur zum Matchwinner, der vom verletzungsbedingten WM-Ausfall von Lennart Karl profitierte und sich von Beginn an versuchen durfte. Havertz hatte die Vorlage geliefert. In der Nachspielzeit gab es auch hier eine Rudelbildung, Spieler beider Teams kamen aber mit Gelben Karten davon. DFB-Goalie Manuel Neuer fehlte noch immer wegen seiner Wadenblessur, er sah den neunten Sieg seines Teams in Folge sowie den 600. in der DFB-Geschichte von der Bank aus.

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