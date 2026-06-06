WM-Sperre droht! Leao mit Tätlichkeit bei Testsieg von Portugal

Portugals Nationalteam hat den vorletzten Test vor dem Start in die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada erfolgreich bestritten.

Superstar Cristiano Ronaldo und Co. behielten am Samstag in Oeiras gegen Chile mit 2:1 (0:0) die Oberhand. Sorgenfalten gibt es aber trotzdem, wegen einer möglichen Sperre von Rafael Leao. Der Stürmer hatte nach einer Rudelbildung, wie der Chilene Ivan Roman, kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen.

Für das letzte WM-Vorbereitungsspiel am Mittwoch gegen Nigeria ist Leao definitiv gesperrt. Bei Sperren wegen eines groben Foulspiels oder einer Tätlichkeit kann die Sperre über Test- und Freundschaftsspiele hinaus auch auf offizielle Wettbewerbsspiele ausgedehnt werden. In Leaos Fall wäre das die WM. Über das Strafmaß wird die FIFA-Disziplinarkommission, die einen großen Ermessensspielraum hat, entscheiden.

Guedes und Fernandes treffen für Portugal

Leao hatte zuvor für die deutlich überlegenen Gastgeber auch das Aluminiumgehäuse getroffen (9.). Nach der Pause spitzelte der zur Pause für Ronaldo eingewechselte Goncalo Guedes (58.) den Ball nach Zuspiel von Ruben Neves am chilenischen Tormann vorbei. Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (75.) machte mit einem Schuss aus rund 20 Metern alles klar.

Den nicht für die WM qualifizierten Chilenen gelang in der Nachspielzeit durch Lucas Cepeda (92.) zumindest noch eine Ergebniskosmetik.

(APA)/Bild: Imago