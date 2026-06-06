Wende perfekt! Kapfenberg Bulls zum achten Mal Meister

In einem neuerlich intensiven fünften Finalspiel haben die Basketballer der Kapfenberg Bulls am Samstag die Wende in der „best of five“-Finalserie perfekt gemacht und mit einem 94:80-(47:50)-Heimsieg für ihren insgesamt achten Meistertitel in der Super-Liga bzw. den ersten seit 2019 gesorgt.

Oberwart, das mit zwei Siegen in die finale Serie gestartet war, konnte sich im Finish nicht mehr gegen seine Entthronung nach zwei Titeln en suite wehren.

Auch Spiel fünf ein Krimi

Das Spiel in der Steiermark war einmal mehr nichts für schwache Nerven. Zur Halbzeit noch drei Punkte im Rückstand gingen die Hausherren um Kapitän Nemanja Krstic mit einem Plus-Eins ins Schlussviertel, wo sie die deutlich besseren Nerven bewiesen.

Ein 9:2-Lauf zu Beginn brachte praktisch die Vorentscheidung, Oberwart konnte in den finalen Minuten nicht mehr nachlegen und muss weiter auf sein fünftes Championat nach 2011, 2016, 2024 und 2025 warten.

Die im Grunddurchgang erstplatzierten und im Play-off bis zum Finale makellosen Bulls Kapfenberg brachten ihre Saison damit doch noch zu einem erfolgreichen Ende. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Finalserie hatte es schon etwas düster ausgeschaut für die Steirer, die im Cupfinale im vergangenen Jänner im Endspiel gegen Wels noch durch die Finger geschaut hatten.

(APA)/Bild: GEPA