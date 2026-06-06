Teams, Stars und Fun Facts: WM-Gruppe B im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die 12 Gruppen ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Funfacts sollte man kennen? Das ist Gruppe B – mit allen wichtigen Infos, spannenden Geschichten und den Spielern, auf die man besonders achten sollte.

Kanada

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 30.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 3 (zuletzt 2022/nie aufgestiegen)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 196,65 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 12.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Bosnien-Herzegowina in Toronto

2. Partie: 19.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Katar in Vancouver

3. Partie: 24.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Schweiz in Vancouver

Stars

Topspieler: Alphonso Davies, 25 Jahre, 40 Mio. €

Schlüsselfigur: Jonathan David, 26 Jahre, 30 Mio. €

Nachwuchstalent: Ismaël Koné, 23 Jahre. 25 Mio. €

Teamchef: Jesse Marsch (seit Mai 2024/USA/52)

Fun Fact

Rund 70 % des weltweiten Ahornsirups stammen aus Kanada. Außerdem leben hier mehr Eisbären als in jedem anderen Land der Erde.

Bosnien-Herzegowina

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 65.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 2 (zuletzt 2014/nie aufgestiegen)

Größte WM-Erfolge: WM-Teilnahmen 2014 und 2026

Gesamtmarktwert WM-Kader: 151, 6 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 12.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Kanada in Toronto

2. Partie: 18.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Schweiz in Los Angeles

3. Partie: 24.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Katar in Seattle

Stars

Topspieler: Edin Dzeko, 40 Jahre, 1,5 Mio. €

Schlüsselfigur: Tarik Muharemovic, 23 Jahre, 25 Mio. €

Nachwuchstalent: Kerim Alaijbegovic,18 Jahre, 22Mio. €

Teamchef: Sergej Barbarez (seit April 2024/BIH/54)

Fun Fact

Bosnien und Herzegowina hat gleich drei Amtssprachen: Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Zudem liegen die Wurzeln des Skeletons seit 1884 in Sarajevo.

Katar

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 55.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 2 (zuletzt 2022/noch ohne WM-Punkt)

Gesamtmarktwert WM-Kader: 19,93 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 13.06.2026 um 21:00 Uhr gegen die Schweiz in San Francisco

2. Partie: 19.06.2026 um 00:00 Uhr gegen Kanada in Vancouver

3. Partie: 24.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Bosnien-Herzegowina in Seattle

Stars

Topspieler: Akram Afif, 29 Jahre, 80 Mio. €

Schlüsselfigur: Alomez Ali, 29 Jahre, 2,5 Mio. €

Nachwuchstalent: Tahsin Mohammed Jamshid, 19 Jahre, 200 Tsd. €

Teamchef: Julen Lopetegui (seit Mai 2025/ESP/59)

Fun Fact

Katar hat weltweit den niedrigsten Frauenanteil: Nur 24,7 Prozent der Bevölkerung sind weiblich.

Schweiz

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 19.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 13 (zuletzt 2022)

Größte WM- Erfolge: WM-Viertelfinale 1934, 1938 und 1954

Gesamtmarktwert WM-Kader: 332,50 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 13.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Katar in San Francisco

2. Partie: 18.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Bosnien-Herzegowina in Los Angeles

3. Partie: 24.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Kanada in Vancouver

Stars

Topspieler: Gregor Kobel, 28 Jahre, 40 Mio. €

Schlüsselfigur: Granit Xhaka, 33 Jahre, 8 Mio. €

Nachwuchstalent: Johan Manazambi, 20 Jahre, 50 Mio. €

Teamchef: Murat Yakin (seit August 2021/SUI/51)

Fun Fact

Die Schweiz produziert über 450 Käsesorten und erfand mit Ricola eines der bekanntesten Kräuterbonbons der Welt. Mit dem Peak Walk by Glacier 3000 verfügt die Schweiz über die erste und bislang einzige Hängebrücke der Welt, die direkt zwei Berggipfel miteinander verbindet.

Beitragsbilder: Imago/KI generiert