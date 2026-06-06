Steinlechner in Amsterdam mit Siegchancen am Schlusstag

Golfprofi Maximilian Steinlechner spielt bei den KLM Open in Amsterdam um den Sieg mit.

Der Tiroler schaffte bei dem World-Tour-Turnier am Samstag eine 69er-Runde (zwei unter Par) und ging mit gesamt acht unter Par als Vierter in den Schlusstag. Zwei Schläge fehlen Steinlechner auf das führende Duo Eugenio Chacarra aus Spanien und Sebastian Söderberg aus Schweden.

Der Burgenländer Bernd Wiesberger spielte eine 72er-Runde (eins über Par) und ging mit gesamt eins unter Par als 40. in den abschließenden Sonntag.

(APA)/Bild: Imago