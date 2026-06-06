Kapitän Alaba fehlt im ÖFB-Training

Das Training der österreichischen Nationalmannschaft im Harder Stadium in Santa Barbara ist am Samstag ohne David Alaba über die Bühne gegangen.

Der ÖFB-Kapitän blieb laut ÖFB-Angaben aus Gründen der Belastungssteuerung im Fitnesszelt neben dem Platz.

Schlager trainiert voll mit

Hingegen machte Xaver Schlager, der am Freitag abseits des Teams geübt hatte, die Einheit bei trübem Wetter und Temperaturen um 20 Grad zur Gänze mit.

Patrick Wimmer absolvierte zumindest das Aufwärmprogramm mit seinen Kollegen.

(APA)/Bild: Imago