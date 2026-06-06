WM-Ausfall bei ÖFB-Gegner Argentinien

ÖFB-Gegner Argentinien muss bei der Fußball-WM auf Innenverteidiger Leonardo Balerdi verzichten.

Wie der Titelverteidiger am Samstag bekannt gab, erlitt der 27-Jährige von Olympique Marseille beim Training in Texas eine Muskelverletzung an der rechten Wade. Der Abwehrspieler bestritt bislang elf Länderspiele für die Albiceleste und wäre bei der WM wohl kein Stammspieler gewesen.

Vor seinem Wechsel zu Marseille war Balerdi für zwei Jahre von den Boca Juniors zu Borussia Dortmund ausgeliehen. Mit 15,5 Millionen Euro Ablöse ist er einer der zehn teuersten Verteidiger der Dortmunder Klubhistorie, er absolvierte dort letztlich aber nur sieben Bundesligaspiele.

Für Balerdi, der an der Seite von Lionel Messi und Co. bereits in die USA gereist war, wäre es die erste WM gewesen. Wer für den Rechtsfuß nachrückt, wurde vom argentinischen Verband noch nicht kommuniziert.

Vor dem WM-Auftaktspiel am 17. Juni gegen Algerien trifft Argentinien im letzten Vorbereitungsspiel in College Station/Texas auf Honduras. In Gruppe J bekommt es der Titelverteidiger es zudem mit dem ÖFB-Team (22. Juni) und WM-Debütant Jordanien (28. Juni) zu tun.

(SID)/Bild: Imago