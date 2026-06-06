DFB-Pokal: Das ist die Auslosung der 1. Runde

Der VfL Osnabrück hat das große Los gezogen: Der Zweitliga-Aufsteiger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Titelverteidiger Bayern München. Das ergab die Auslosung am Samstagabend. Vizemeister Borussia Dortmund muss zum Oberligisten Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, Pokalfinalist VfB Stuttgart bekommt es zum Auftakt der neuen Saison mit Hansa Rostock zu tun.

Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, zog die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 reist demnach in der ersten Runde zum Halleschen FC, Bayer Leverkusen trifft auswärts auf den SV Wehen Wiesbaden. RB Leipzig, vierter deutscher Champions-League-Teilnehmer neben Bayern, Dortmund und Stuttgart, wurde Eintracht Trier zugelost. Im Traditionsduell treffen Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander.

Auch die Pokaldebütanten dürfen sich auf attraktive Partien freuen. Westfalia Rhynern trifft als Meister der Oberliga Westfalen auf Dynamo Dresden, der VfB Krieschow als Landespokalsieger Brandenburg auf den FSV Mainz 05 und der SC St. Tönis, der trotz der Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale dabei ist, auf Eintracht Frankfurt. Die Teilnahme an der ersten Pokalrunde beschert den Vereinen eine Prämie von rund 200.000 Euro.

Die erste Runde wird hauptsächlich vom 21. bis zum 24. August ausgetragen. Die Erstrundenpartien der Bayern und des BVB finden allerdings am 1. und 2. September statt, da die beiden Mannschaften am 22. August noch den Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund ausspielen. Der nächste Pokalsieger wird im Finale am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion gekrönt.

Alle Partien der 1. Pokalrunde:

SC St. Tönis – Eintracht Frankfurt

FC Erzgebirge Aue – TSG 1890 Hoffenheim



Eintracht Braunschweig – 1 FC Union Berlin

SV Eintracht Trier – RB Leipzig



Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club – Borussia Dortmund

TSV Schott Mainz – Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg

Rot-Weiss Essen – FC St. Pauli

SG Sonnenhof Großaspach – Arminia Bielefeld

SSV Jeddeloh II – 1. FC Heidenheim

SV Wehen Wiesbaden – Bayer 04 Leverkusen

Hallescher FC – FC Schalke 04

FC Energie Cottbus – FC Augsburg

VfB Krieschow – 1. FSV Mainz 05

SpVgg Greuther Fürth – VfL Bochum

SV Hemelingen – Hannover 96

Preußen Münster – Karlsruher SC

1. FC Saarbrücken – Hertha BSC

FC Viktoria Köln – 1. FC Nürnberg

MSV Duisburg – SV Elversberg

VfL Osnabrück – FC Bayern München

Lüneburger SK Hansa – SV Werder Bremen

SC Verl – Hamburger SV

FC Hansa Rostock – VfB Stuttgart

FC Carl Zeiss Jena – SV Darmstadt 98

Bahlinger SC – 1. FC Magdeburg

TSV 1860 München – Holstein Kiel

SV Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern

SV Westfalia Rhynern – SG Dynamo Dresden

1. FC Phönix Lübeck – SC Paderborn

VSG Altglienicke – VfL Wolfsburg

FC Würzburger Kickers – 1. FC Köln

(SID/skysport.de) / Bild: Imago