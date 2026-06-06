„Magische Runde“: WM-Leader Antonelli rast zur Monaco-Pole

Der WM-Führende Kimi Antonelli hat erneut seine Extraklasse bewiesen und sich die Pole Position für den Großen Preis von Monaco gesichert.

Der Italiener war im Mercedes im Qualifying nicht zu schlagen und verwies Ex-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Lewis Hamilton (England/Ferrari) auf die Plätze. Direkt dahinter folgte Charles Leclerc (Monaco) im zweiten Ferrari.

„Das war eine magische Runde, ich habe alles zusammengebracht. Es war so eng mit Max. Ich bin super happy, wir haben uns massiv verbessert“, sagte Antonelli: „Das ist das intensivste Qualifying des Jahres hier. Du musst immer am Limit sein, die Mauer kommt immer näher, es ist nicht einfach.“

Antonelli: “Ich wusste, die Rundenzeit habe ich drin“

Wolff begeistert von Antonelli

„Das war eine Runde für die Geschichtsbücher, unglaublich“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky.

Mit Blick auf die ersten drei Fahrer geriet Wolff ins Schwärmen. Der Mercedes-Teamchef sprach von „drei Generationen“ – wenngleich Antonelli noch beweisen muss, dass er wie Hamilton und Verstappen das Zeug zum Weltmeister hat. Die Form spricht eindeutig für den Italiener, der die vergangenen vier Rennen allesamt gewonnen hat.

Enttäuschung für Ferrari

Zweiter wurde Ex-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull), dahinter folgten die Ferrari-Stars Hamilton und Charles Leclerc, für die das Qualifying nach den ersten Eindrücken von Monaco eher enttäuschend verlief. „Es war ein harter Tag für uns, wir sahen so stark aus im Training. Wir haben fast nichts verändert. Ich habe alles gegeben“, sagte Hamilton.

Mehr als Platz drei war aber nicht drin. Der Engländer, der immer noch auf seinen ersten Sieg in Rot wartet, kann aber am Sonntag auf die Stärken seines Ferrari setzen: Beim Start ist die Scuderia enorm schnell, dies könnte für ihn eine Chance sein. „Es ist sehr eng zwischen uns allen“, sagte Hamilton, der im Showdown kurzzeitig an der Spitze gelegen hatte: „Ich dachte, ich hätte die Pole – aber dann kam Max, und dann kam Kimi.“

Russell weiter mit Problemen

Antonellis Teamkollege George Russell wurde nur Sechster, der Engländer kommt bereits das gesamte Wochenende über nicht in Schwung.

Für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live auf Sky – streame mit Sky X) ist der Startplatz enorm wichtig, da Überholen in Monaco höchst kompliziert ist. Für Antonelli ist es die vierte Pole Position des Jahres.

Bild: Imago