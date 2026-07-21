Neunter Weltmeister? Barcelona plant weiteren Transfer

Der FC Barcelona ist weiter heiß auf den argentinischen Torjäger Julian Alvarez von Atletico Madrid. Doch auch die Defensive soll gestärkt werden – möglicherweise mit einem Spieler, der den Atletico-Star im WM-Finale mit Spanien im Griff hatte.

Laut der spanischen Sport haben die Katalanen Aymeric Laporte ins Visier genommen. Barca plant, in den nächsten Tagen oder sogar Stunden Kontakt mit dem Umfeld des 32-Jährigen von Athletic Bilbao aufzunehmen, um aus erster Hand zu erfahren, wie seine Zukunftspläne aussehen.

Laporte harmonierte bei der WM toll mit Blaugrana-Youngster Pau Cubarsi und wäre auch recht günstig zu bekommen. Seine Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag bis 2028 beträgt nur zwölf Millionen Euro.

Laporte, der für Barca vor allem auch deswegen interessant ist, weil er Linksfuß ist, wäre nach Juan Garcia, Cubarsi, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal und Final-Torschütze Ferran Torres bereits der neunte Weltmeister im Kader des amtierenden spanischen Meisters.