Neutraler Sektor im Cup-Finale bereits ausverkauft

Großer Fan-Ansturm auf das Duell zwischen Rapid Wien und Sturm Graz im ÖFB-Cup-Finale am 30. April in Klagenfurt. Die Tickets für den neutralen Sektor in der 28 Black Arena waren am Dienstag innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das gab der ÖFB am Nachmittag bekannt.



Rapid und Sturm werden damit auf große Unterstützung der Fans zählen können. Die Hütteldorfer stehen erstmals seit 2019 wieder im Cup-Endspiel, wo man sich dem FC Red Bull Salzburg 0:2 geschlagen geben musste. Den letzten Titel holte Rapid im Jahr 1995. Sturm setzte sich 2018 im Finale 1:0 nach Verlängerung gegen Salzburg durch.

Die VIP-Tickets für das ÖFB-Cup-Finale sind ebenfalls bereits alle vergriffen.

Das ging (wie erwartet) sehr schnell! 😁 Innerhalb kürzester Zeit war der neutrale Bereich für das #UNIQAÖFBCup-Finale ausverkauft. https://t.co/cuUacbaWci — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) April 11, 2023

Bild: GEPA