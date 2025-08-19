Neuzugang im Mittelfeld? Rapid nimmt Franzosen ins Visier

Der SK Rapid und die Ligue 2 – ein „Match“, dass schon bei Serge-Philippe Raux-Yao wunderbar funktionierte. Nun könnten die Hütteldorfer erneut in der zweithöchsten Liga Frankreichs aktiv werden.

Wie Sky in Erfahrung bringen konnte, beschäftigt sich Rapid mit Enzo Bardeli vom aktuell neuntplatzierten der Ligue 2, USL Dunkerque. Der 24-jährige Franzose kann im Mittelfeld variabel agieren, spielt seit 2022 beim Verein aus dem Norden Frankreichs. Bardelis Vertrag bei Dunkerque läuft Ende Juni 2026 aus.

In der abgelaufenen Saison kam Bardeli auf sechs Tore und fünf Vorlagen bei 32 Spielen, in der aktuellen Spielzeit traf der Mittelfeldspieler einmal und legte ein weiteres Tor vor.

(Red.)/Bild: Imago