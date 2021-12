New York City erstmals Meister in der MLS

New York City FC hat zum ersten Mal den Titel in der Major League Soccer gewonnen. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit gegen Gastgeber Portland Timbers entschied das Team aus der Eastern Conference das Finale am Samstag (Ortszeit) im Elfmeterschießen mit 4:2. Im Finale der Eastern Conference hatte sich New York gegen Philadelphia Union durchgesetzt.

New York City FC stand erstmals in seiner Geschichte im Endspiel. Der Club wird von derselben Holding-Gesellschaft finanziert wie Premier-League-Champion Manchester City, diese wird von der Herrscherfamilie aus Abu Dhabi kontrolliert.

(APA) / Bild: Imago